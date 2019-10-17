Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-17T14:47:12+03:00

Такие рейды теперь будут регулярно проходить в нашем городе

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Ярославские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД и налоговиками вышли на дороги города, чтобы поймать должников по административным штрафам.

– На протяжении нескольких часов во Фрунзенском районе Ярославля инспекторами по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД были остановлены несколько десятков автомобилей для проверки, – рассказали в ведомстве.

Такие рейды судебные приставы планируют проводить регулярно. Они помогают привлекать к отвественности тех, кто не хочет добровольно оплачивать свои задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU