Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников
Такие рейды теперь будут регулярно проходить в нашем городе
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД и налоговиками вышли на дороги города, чтобы поймать должников по административным штрафам.
– На протяжении нескольких часов во Фрунзенском районе Ярославля инспекторами по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД были остановлены несколько десятков автомобилей для проверки, – рассказали в ведомстве.
Такие рейды судебные приставы планируют проводить регулярно. Они помогают привлекать к отвественности тех, кто не хочет добровольно оплачивать свои задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU