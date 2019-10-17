Девочку из Угличского района искали всем селом, пока она играла с котенком в гаражах

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-17T13:48:25+03:00

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Звонок о пропаже 11-летней школьницы из села Золоторучье Угличского района поступил в правоохранительные органы вечером 15 октября. После школы девочка не вернулась домой. Родители забили тревогу, никаких конфликтов, которые могли бы стать поводом для ухода из дома, не было, поэтому мысли в голову лезли самые дурные.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии записали приметы девочки и сразу приступили к поискам. При этом особое внимание уделили гаражным комплексам на территории поселка, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области. – Там ребенка и обнаружили в течение получаса.

Как оказалось, возвращаясь из школы, девочка нашла на улице котенка и стала искать, куда бы его пристроить. Хозяин не нашелся, бросить животное школьница не смогла, поэтому пошла к гаражам, которые находятся недалеко от дома. Заигравшись там с котенком, ребенок не заметил, как пролетело время. О том, что давно пора домой, ей напомнили сотрудники Росгвардии. К счастью, все закончилось благополучно, девочку передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU