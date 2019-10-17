2019-10-17T13:12:21+03:00
Происшествия

Нож в лицу, труп на балкон: озверевший сожитель хранил тело убитой три дня в квартире под Ярославлем, а потом выкинул его в канаву

Убийцу отправили в психушку
Екатерина РЯБЦЕВА
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От ударов в лицо, шею и грудь женщина скончалась на местеОт ударов в лицо, шею и грудь женщина скончалась на местеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В апреле 2019 года 52-летний житель поселка Семибратово убил свою гражданскую жену.

Озверевший преступник взял нож и несколько раз ударил женщину в лицо, шею и грудь. Она скончалась на месте.

Вместо того, чтобы вызвать полицию, убийца спрятал труп на балконе своей квартиры. Через три дня он решил избавиться от тела и выкинул его с балкона. Потом спустился вниз и оттащил в ближайшую канаву.

Полиция задержала неадекватного мужчину. По факту убийства на него возбудили уголовное дело.

– Поскольку в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы мужчина был признан невменяемым, Ростовский районный суд с учетом позиции межрайонной прокуратуры, освободил его от уголовной ответственности и назначил ему меры медицинского характера в виде принудительного лечения, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Сейчас преступник находится в медицинском учреждении, где ему оказывают психиатрическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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