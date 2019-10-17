Нож в лицу, труп на балкон: озверевший сожитель хранил тело убитой три дня в квартире под Ярославлем, а потом выкинул его в канаву
В апреле 2019 года 52-летний житель поселка Семибратово убил свою гражданскую жену.
Озверевший преступник взял нож и несколько раз ударил женщину в лицо, шею и грудь. Она скончалась на месте.
Вместо того, чтобы вызвать полицию, убийца спрятал труп на балконе своей квартиры. Через три дня он решил избавиться от тела и выкинул его с балкона. Потом спустился вниз и оттащил в ближайшую канаву.
Полиция задержала неадекватного мужчину. По факту убийства на него возбудили уголовное дело.
– Поскольку в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы мужчина был признан невменяемым, Ростовский районный суд с учетом позиции межрайонной прокуратуры, освободил его от уголовной ответственности и назначил ему меры медицинского характера в виде принудительного лечения, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Сейчас преступник находится в медицинском учреждении, где ему оказывают психиатрическую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU