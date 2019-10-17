Ярославский фонд помощи бездомным животным получил президентский гранд в 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-17T12:27:29+03:00

На эти деньги волонтеры планируют стерилизовать бездомных кошек и собак

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Ярославский фонд помощи бездомным животным получил президентский гранд.

Основатель некоммерческой организации «Жизнь дана на добрые дела» использует 1 миллион 461 тысячу рублей для стерилизации бездомных животных.

– Моя мечта осуществилась, – написала на своей странице в соцсетях Алла Волкова. – У нас появилась уникальная возможность стерилизовать 600 бездомных собачек и кошечек.

Также волонтеры хотят провести беседы с хозяевами домашних любимцев. Они расскажут о необходимости кастрации и стерилизации и положительном влиянии процедуры на здоровье животных.

ИСТОЧНИК KP.RU