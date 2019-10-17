Ярославский фонд помощи бездомным животным получил президентский гранд в 1,5 миллиона рублей
Ярославский фонд помощи бездомным животным получил президентский гранд.
Основатель некоммерческой организации «Жизнь дана на добрые дела» использует 1 миллион 461 тысячу рублей для стерилизации бездомных животных.
– Моя мечта осуществилась, – написала на своей странице в соцсетях Алла Волкова. – У нас появилась уникальная возможность стерилизовать 600 бездомных собачек и кошечек.
Также волонтеры хотят провести беседы с хозяевами домашних любимцев. Они расскажут о необходимости кастрации и стерилизации и положительном влиянии процедуры на здоровье животных.
ИСТОЧНИК KP.RU