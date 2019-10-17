Под Рыбинском иномарка сбила 83-летнюю бабушку
Пострадавшую доставили в больницу
Изменить размер текста:
В среду, 16 октября, в деревне Макарово Рыбинского района «Рено Логан» сбил женщину. Это случилось около 18.30 часов. За рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Он ехал из Рыбинска в сторону поселка Переборы. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.
83-летняя пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.
– На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Уточняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU