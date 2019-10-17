2019-10-17T11:44:37+03:00
Происшествия

Под Рыбинском иномарка сбила 83-летнюю бабушку

Пострадавшую доставили в больницу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В среду, 16 октября, в деревне Макарово Рыбинского района «Рено Логан» сбил женщину. Это случилось около 18.30 часов. За рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Он ехал из Рыбинска в сторону поселка Переборы. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.

83-летняя пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

– На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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