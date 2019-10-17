2019-10-17T10:46:49+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяный мужчина угнал машину и съехал на ней в кювет

Теперь он может оказаться за решеткой
Екатерина РЯБЦЕВА
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"КИА" была припаркована у дома хозяйки авто"КИА" была припаркована у дома хозяйки автоФото: Евгения ГУСЕВА
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В поселке Бурмакино Некрасовского района у местной жительницы угнали автомобиль «КИА». Она припарковала его у своего дома.

В угоне подозревают 28-летнего мужчину.

В тот вечер он был пьян и шел мимо. Неведомые силы побудили его открыть машину и поехать на ней. Однако водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

– В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Он может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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