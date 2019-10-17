Ярославским почтальонам выдадут собачьи отпугиватели

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-17T09:51:35+03:00

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Почтальонам региона скоро будет не так страшно ходить по адресам. Работодатель обещает в самое ближайшее время закупить 1300 новых устройств для отпугивания собак. Хоть случаи нападения на людей бродячих животных крайне редки, лучше перестраховаться. Особенно это касается почтальонов, которые работают в сельской местности – им в основном и будут выдаваться аппараты.

Действуют ультразвуковые устройства на расстоянии 20 метров

ИСТОЧНИК KP.RU