Ярославским почтальонам выдадут собачьи отпугиватели
Устройства получат в основном сельские работники
Действуют ультразвуковые устройства на расстоянии 20 метров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Почтальонам региона скоро будет не так страшно ходить по адресам. Работодатель обещает в самое ближайшее время закупить 1300 новых устройств для отпугивания собак. Хоть случаи нападения на людей бродячих животных крайне редки, лучше перестраховаться. Особенно это касается почтальонов, которые работают в сельской местности – им в основном и будут выдаваться аппараты.
Действуют ультразвуковые устройства на расстоянии 20 метров
ИСТОЧНИК KP.RU