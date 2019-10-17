Приставы-молодцы: владелец ярославской валяльной фабрики вернул большой долг в течение часа
Владельцы валяной фабрики, которая находится в Заволжском районе, купили с аукциона земельный участок, но не смогли вовремя расплатиться за него. По итогу, бизнесмены задолжали более 300 тысяч рублей и пени за просрочку.
Хозяин земли пошел в суд, где постановили взыскать с должников 618 тысяч рублей.
Приставы приехали на адрес и арестовали грузовую машину, которая принадлежала производству.
– Руководителя валяльной фабрики предупредили, что в случае непогашения задолженности в десятидневный срок данное имущество будет передано на реализацию, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Это сильно подействовало на бизнесмена, и он в течение часа вернул все долги.
ИСТОЧНИК KP.RU