2019-10-17T08:55:07+03:00
Общество

Приставы-молодцы: владелец ярославской валяльной фабрики вернул большой долг в течение часа

Он задолжал за землю 618 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Владельцы валяной фабрики, которая находится в Заволжском районе, купили с аукциона земельный участок, но не смогли вовремя расплатиться за него. По итогу, бизнесмены задолжали более 300 тысяч рублей и пени за просрочку.

Хозяин земли пошел в суд, где постановили взыскать с должников 618 тысяч рублей.

Приставы приехали на адрес и арестовали грузовую машину, которая принадлежала производству.

– Руководителя валяльной фабрики предупредили, что в случае непогашения задолженности в десятидневный срок данное имущество будет передано на реализацию, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Это сильно подействовало на бизнесмена, и он в течение часа вернул все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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