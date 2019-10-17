2019-10-17T08:07:18+03:00
Происшествия

В Ярославской области за сутки сгорела машина и гараж

Все это случилось ночью
Екатерина РЯБЦЕВА
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Огонь уничтожил 6 квадратных метров гаражаОгонь уничтожил 6 квадратных метров гаражаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В среду, 16 октября, в 2 часа ночи в Рыбинске на улице 9 мая загорелся пустой гараж. Тушить пожар приехали 2 автомобиля и 7 спасателей. Огонь удалось полностью ликвидировать только к 3 часам ночи. Никто не пострадал, но языки пламени повредили 6 квадратных метров хозяйственной постройки.

В этот же день в 22.58 в поселке Семибратово Ростовского района загорелась машина. Очагом возгорания стал моторный отсек. Через 20 минут пожар уже был потушен. На место происшествия выехали 5 пожарных и 2 единицы спецтехники. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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