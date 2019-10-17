Под Ярославлем ночью столкнулись две фуры

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-17T07:03:24+03:00

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В ночь со вторника на среду, 16 октября, в 1.10 ночи в Переславском районе столкнулись две фуры – «Мерседес» и МАЗ. Это случилось на трассе М-8, на 123 километре, недалеко от села Новое.

Обошлось без пострадавших, но ликвидировать последствия аварии большегрузов было нелегко. Для этого на место ДТП выезжали 8 сотрудников МЧС и три единицы спасательной техники.

Причина столкновения устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU