В Рыбинске оградили аварийный дом Рыбакова

СЕГОДНЯ 21:59 2019-10-16T21:59:42+03:00

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В Рыбинске вдоль аварийного здания на улице Герцена установили ограждение. Безопасный проход по тротуару обеспечили с помощью городского бюджета, однако владелец здания должен будет вернуть затраты. Стоимость ограждения составила около 100 тысяч рублей.

Дом Рыбакова в настоящий момент находится в полуразрушенном состоянии. Ему срочно необходима реставрация, но собственник не торопится ее произвести.

– В настоящее время в судебном порядке решается вопрос о привлечении собственника здания к выполнению требований по консервации объекта. Истцом выступает областной департамент охраны объектов культурного наследия, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Рыбинска. – Если собственник продолжит уклоняться от своих обязанностей, следующим шагом может стать изъятие здания.

ИСТОЧНИК KP.RU