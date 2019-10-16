В Ярославскую область снова вернется тепло
Воздух прогреется до +12 градусов
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Несмотря на то, что минувшие сутки в Ярославской области было морозно, в четверг, 17 октября, тепло снова вернется в наши края.
Днем температура воздуха прогреется до +7-12 градусов, а ночью ртуть в термометре опустится до +6 градусов.
Подует несильный южный и юго-западный ветер 6-11 метров в секунду.
Еще синоптики прогнозируют кратковременный дождь и облачную погоду.
Тумана и ухудшения метеорологической видимости не ожидается.
Снимайте зимние пуховики, берите зонтики и не спешите переодевать зимнюю резину.
ИСТОЧНИК KP.RU