В Ярославскую область снова вернется тепло

СЕГОДНЯ 20:42 2019-10-16T20:42:37+03:00

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Несмотря на то, что минувшие сутки в Ярославской области было морозно, в четверг, 17 октября, тепло снова вернется в наши края.

Днем температура воздуха прогреется до +7-12 градусов, а ночью ртуть в термометре опустится до +6 градусов.

Подует несильный южный и юго-западный ветер 6-11 метров в секунду.

Еще синоптики прогнозируют кратковременный дождь и облачную погоду.

Тумана и ухудшения метеорологической видимости не ожидается.

Снимайте зимние пуховики, берите зонтики и не спешите переодевать зимнюю резину.

ИСТОЧНИК KP.RU