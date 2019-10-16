В Рыбинске монтируют новую площадку для скейтбординга
Она откроется 19 октября
Площадка имеет размер 18 на 38 метровФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на стадионе «Сатурн» почти смонтировали скейт-площадку. Ее открытие запланировано на 19 октября. Начало мероприятия в 14 часов.
Раньше на этом месте был заброшенный теннисный корт, а теперь, благодаря Фонду поддержки олимпийцев России, появится новый объект.
Площадка имеет размер 18 на 38 метров. Ее верхний слой выполнен из специального пластика, а остальное – из современных материалов.
– На монтаж спортивного объекта подрядной организации потребуется всего три дня, – рассказали в пресс-службе администрации города Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU