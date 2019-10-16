В Ярославле в Яблоневом посаде подсветили дорогу для школьников

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-16T15:09:37+03:00

Школьники жаловались, что им страшно ходить здесь в темное время суток Фото: Мэрия Ярославля

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В Яблоневом посаде наконец-то появилось освещение. Осветительные приборы установили между проспектом Дзержинского и улицей Батова. Там идет пешеходная дорога от Яблоневого посада к школе № 26.

Еще недавно этот участок был огромным пустырем. Теперь здесь появился большой микрорайон. Дети этого микрорайона ходят в школу на Блюхера коротким путем, где долгое время было темно и страшно.

— С просьбой провести освещение к нам неоднократно обращались местные жители, в том числе родители учеников 26 школы, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Также на этом месте рабочие выпилили кусты, которые мешали горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU