В Ярославле в Яблоневом посаде подсветили дорогу для школьников
В Яблоневом посаде наконец-то появилось освещение. Осветительные приборы установили между проспектом Дзержинского и улицей Батова. Там идет пешеходная дорога от Яблоневого посада к школе № 26.
Еще недавно этот участок был огромным пустырем. Теперь здесь появился большой микрорайон. Дети этого микрорайона ходят в школу на Блюхера коротким путем, где долгое время было темно и страшно.
— С просьбой провести освещение к нам неоднократно обращались местные жители, в том числе родители учеников 26 школы, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Также на этом месте рабочие выпилили кусты, которые мешали горожанам.
ИСТОЧНИК KP.RU