Ярославские и рыбинские школы получат по миллиону рублей
Три ярославские школы и две рыбинские получат финансовую поддержку в рамках проекта «Решаем вместе!». Деньги предназначены для реализации проектов учеников 9-11 классов. Старшеклассники смогут предложить то, что им действительно необходимо, например, скейт-площадку на территории школы, или лабораторию, а может быть даже решат создать киностудию в стенах учебного учреждения.
Защищать свои идеи ребята будут на общешкольном собрании, а победителей определят по итогам голосования.
На миллион рублей каждая школа сможет воплотить в жизнь как один, так и несколько проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU