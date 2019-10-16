Ярославские и рыбинские школы получат по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-16T14:45:43+03:00

На миллион рублей каждая школа сможет воплотить в жизнь как один, так и несколько проектов. ФОТО: правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Три ярославские школы и две рыбинские получат финансовую поддержку в рамках проекта «Решаем вместе!». Деньги предназначены для реализации проектов учеников 9-11 классов. Старшеклассники смогут предложить то, что им действительно необходимо, например, скейт-площадку на территории школы, или лабораторию, а может быть даже решат создать киностудию в стенах учебного учреждения.

Защищать свои идеи ребята будут на общешкольном собрании, а победителей определят по итогам голосования.

На миллион рублей каждая школа сможет воплотить в жизнь как один, так и несколько проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU