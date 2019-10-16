2019-10-16T14:45:43+03:00
Общество

Ярославские и рыбинские школы получат по миллиону рублей

Правда, речь идет только о пяти учебных учреждениях
Полина Вачнадзе
Поделиться:
На миллион рублей каждая школа сможет воплотить в жизнь как один, так и несколько проектов. ФОТО: правительство Ярославской областиНа миллион рублей каждая школа сможет воплотить в жизнь как один, так и несколько проектов. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Три ярославские школы и две рыбинские получат финансовую поддержку в рамках проекта «Решаем вместе!». Деньги предназначены для реализации проектов учеников 9-11 классов. Старшеклассники смогут предложить то, что им действительно необходимо, например, скейт-площадку на территории школы, или лабораторию, а может быть даже решат создать киностудию в стенах учебного учреждения.

Защищать свои идеи ребята будут на общешкольном собрании, а победителей определят по итогам голосования.

На миллион рублей каждая школа сможет воплотить в жизнь как один, так и несколько проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске монтируют новую площадку для скейтбординга
В Ярославле в Яблоневом посаде подсветили дорогу для школьников
В Ярославле покажут единственное в мире цирковое шоу пингвинов
В Рыбинске поставили ограждение у аварийного здания
Студенты ярославского меда поехали в Рыбинск за рабочими местами в местных больницах
В Ярославле на остановке умерла женщина
В Ярославле ранним утром на Дачной улице сбили насмерть пешехода
Мошенник представился именем действительно существующего работника банка
Путешествия желтого дебаркадера продолжаются: его часть продают на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей
Здравствуй, родина: ярославские приставы отправили домой шесть иностранцев
Ярославцы ищут вандалов, которые портят их подъезд
По Ярославлю будут ходить новые автобусы
В Ярославской области женщина залезла к соседу через балкон и стащила пылесос
Селифонтовское кладбище уходит под воду
«Буря» разметала армейский резерв
Рыбинец арендовал квартиры на чужие имена и воровал оттуда вещи
Детский сад в поселке Михайловском должны достроить к ноябрю 2019 года
Ярославец зарубил топором онкобольную жену и сжег общий миллион рублей
Ярославец под видом девушки предлагал жертвам интим, а потом шантажировал
В магазине Мышкина нашли мясную просрочку
Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»
В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году
С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень