В Рыбинске поставили ограждение у аварийного здания

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-16T14:27:46+03:00

Затраты на это должен возместить владелец дома, который никак не заботится об объекте культурного наследия

Изменить размер текста: A A

Дом Рыбакова, расположенный на улице Герцена, – уникальный образец архитектуры в стиле «модерн» начала 20 века. Сейчас здание принадлежит частному лицу, находится в крайне печальном техническом состоянии и нуждается в реставрации. Однако собственник не консервирует объект и не выполняет противоаварийные мероприятия.

- Владельцу неоднократно направляли уведомления о необходимости работ по сохранению объекта культурного наследия, дважды привлекали к административной ответственности. Но никаких мер с его стороны принято не было, - отметила директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

Решение о необходимости поставить ограждение было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям. На это было выделено около 100 тысяч рублей – деньги собираются взыскать с собственника дома. Помимо ограждения также установили безопасный проход по тротуару.

Сейчас в суде решается вопрос о привлечении владельца Дома Рыбакова к выполнению работ по консервации объекта культурного наследия. Если этого не произойдет, здание может быть изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU