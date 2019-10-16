2019-10-16T13:55:36+03:00
Общество

Студенты ярославского меда поехали в Рыбинск за рабочими местами в местных больницах

Они узнали о кадровых проблемах города и льготах для молодых специалистов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Первым делом студенты приехали в больницу №3 имени Н.И. ПироговаПервым делом студенты приехали в больницу №3 имени Н.И. ПироговаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске выпускники Ярославского государственного медицинского университета встретились с главными врачами больниц города.

Молодые специалисты посетили больницы и поликлиники, чтобы посмотреть, как обстоят дела с рабочими местами.

Первым делом студенты приехали в больницу №3 имени Н.И. Пирогова. Там есть кадровые проблемы. Например, не хватает терапевта, кардиолога, эпидемиолога, травматолога-ортопеда, инфекциониста и других врачей. Главврач Михаил Цветков предложил выпускникам стать частью дружного коллектива.

Также во время визита в Рыбинск молодые специалисты узнали о льготах, которые они могут получить.

– С 2013 года в Рыбинске иногородним врачам выплачивается компенсация оплаты съемного жилья в размере 7 тысяч рублей. С 2020 года такой льготой смогут воспользоваться и рыбинские специалисты. Также в настоящее время между руководством города и региона прорабатываются вопросы предоставления социальной ипотеки и служебных квартир, – замотивировала заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам студентов Наталья Шульдина.

Также юные врачи съездили в больничный городок на Солнечной улице, побывали в поликлинике имени Семашко и больницах в микрорайонах Переборы и Волжский, а студенты-педиатры не забыли и про детскую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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