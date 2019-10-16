СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-16T12:40:21+03:00

Получился ли сохранить деньги при общении с мошенниками, зависит только от вас Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Мошенник представился именем действительно существующего работника банка

И до последнего настаивал на своем

Ярославне Ирине позвонил мошенник, который представился сотрудником Банка России. Назвал свою должность, имя и грамотно объяснил женщине, что ей к возврату полагается налоговый вычет. Только, конечно, необходимо сообщить реквизиты своей банковской карты. Ирина заподозрила неладное. Как ни хотелось ей поддаться соблазну, а мошенники прекрасно знают, на каких человеческих качествах нужно сыграть, чтобы получить свое, женщина поблагодарила звонившего за информацию и пообещала перезвонить. А сама обратилась в отделение Центробанка.

- Сотрудник с таким именем и должностью на самом деле работает в Банке России. Более того, я с ним знаком, - прокомментировал ситуацию начальник юридического отдела Отделения по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Олег Масков. – Я перезвонил по телефону, который оставил самозванец, и долго с ним общался. Он продолжал играть свою роль, уходя от прямых ответов, не теряя уверенности. Только спустя несколько минут мошенник сам прервал разговор.

Ирину поблагодарили за бдительность. Напомним, что Банк России не работает напрямую с физическими лицами, не выплачивает компенсации, не звонит и не рассылает сообщения. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уговоры мошенников, какими бы выгодными не казались вам их предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU