2019-10-16T12:21:51+03:00
Общество

Путешествия желтого дебаркадера продолжаются: его часть продают на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей

Собственник обещает торг
Екатерина РЯБЦЕВА
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Площадь банкетного зала - 360 квадратных метров/ФОТО: "Авито"Площадь банкетного зала - 360 квадратных метров/ФОТО: "Авито"
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Часть скандального ярославского дебаркадера выставили на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей. Объявление появилось вечером во вторник, 15 октября.

– Для тех кто понимает. Готов продать, – подписал объявление собственник. – Цена договорная.

Кстати, продается не весь плавучий ресторан, а лишь банкетный зал. Он не скрылся под водой и остался в нормальном состоянии. Его площадь – 360 квадратных метров.

Интересно, до какой нижней отметки человек по имени Андрей (который разместил объявление) готов скинуть цену?

ИСТОЧНИК KP.RU

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