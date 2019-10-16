Путешествия желтого дебаркадера продолжаются: его часть продают на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей
Собственник обещает торг
Площадь банкетного зала - 360 квадратных метров/ФОТО: "Авито"
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Часть скандального ярославского дебаркадера выставили на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей. Объявление появилось вечером во вторник, 15 октября.
– Для тех кто понимает. Готов продать, – подписал объявление собственник. – Цена договорная.
Кстати, продается не весь плавучий ресторан, а лишь банкетный зал. Он не скрылся под водой и остался в нормальном состоянии. Его площадь – 360 квадратных метров.
Интересно, до какой нижней отметки человек по имени Андрей (который разместил объявление) готов скинуть цену?
ИСТОЧНИК KP.RU