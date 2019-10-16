Путешествия желтого дебаркадера продолжаются: его часть продают на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-16T12:21:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Часть скандального ярославского дебаркадера выставили на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей. Объявление появилось вечером во вторник, 15 октября.

– Для тех кто понимает. Готов продать, – подписал объявление собственник. – Цена договорная.

Кстати, продается не весь плавучий ресторан, а лишь банкетный зал. Он не скрылся под водой и остался в нормальном состоянии. Его площадь – 360 квадратных метров.

Интересно, до какой нижней отметки человек по имени Андрей (который разместил объявление) готов скинуть цену?

ИСТОЧНИК KP.RU