Здравствуй, родина: ярославские приставы отправили домой шесть иностранцев
На 5 лет граница России для них закрыта
Решение о выдворении принял суд. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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За первые две недели октября приставы выдворили домой шесть иностранцев, которые незаконно находились на территории страны. Пять человек числись безработными, а один неофициально трудился в строительной форме наладчиком.
Решение о выдворении принял суд. Поводами стали нарушение сроков пребывания и правил трудовой деятельности. Так что поехали гости нашего города по домам: в Узбекистан, Таджикистан и Армению. В течение 5 лет они не смогут вернуться в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU