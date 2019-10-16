Здравствуй, родина: ярославские приставы отправили домой шесть иностранцев

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-16T11:58:34+03:00

На 5 лет граница России для них закрыта

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За первые две недели октября приставы выдворили домой шесть иностранцев, которые незаконно находились на территории страны. Пять человек числись безработными, а один неофициально трудился в строительной форме наладчиком.

Решение о выдворении принял суд. Поводами стали нарушение сроков пребывания и правил трудовой деятельности. Так что поехали гости нашего города по домам: в Узбекистан, Таджикистан и Армению. В течение 5 лет они не смогут вернуться в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU