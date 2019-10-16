Ярославцы ищут вандалов, которые портят их подъезд

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-16T10:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославец Максим Диканенко бросил клич в социальных сетях. Он просит помочь опознать молодых людей, которые облюбовали его подъезд в доме на улице Бабича и в прямом смысле слова там гадят. Подъезд оборудован видеокамерами, лица молодых людей хорошо видны.

- После ночных визитов в нашем доме творится что-то невообразимое. Они вскрывают почтовые ящики, ломают общедомовое имущество и самым отвратным образом оставляют следы, - говорит мужчина.

Визиты начались еще летом. Входную дверь отжали, так что при определенном навыке открыть ее не составляет труда. Подъезд стал проходным двором.

- Осенью ребята стали попадать на видеокамеры. Потом один из соседей пешком прошел верхнего этажа до нижнего и увидел, что все лестницы, перила загажены с 15 этажа до 4-го. Там же валялись и квитанции, почта, все, что парни достали из почтовых ящиков, - рассказывает Максим.

Помимо «грязных дел» парней подозревают в кражах имущества, которые жильцы дома оставляют на лестничных клетках: обуви, велосипедов, самокатов. И даже в чем-то более серьезном.

- В наше время, с учетом того, как распространяются сейчас наркотики, ничего нельзя исключать, - говорит Максим.

По словам мужчины, обращение в социальных сетях уже помогло – появились кое-какие наводки.

- Примерно знаем, кто это. В соцсетях со мной разговаривали, скорее всего, их приятели, говорили, что в подъезд приходили для того, чтобы снять «красивое видео о Ярославле». В подъезде. Видео о Ярославле. Нелепо, - рассказал ярославец.

Жильцы дома уже написала заявление в полицию, указав все факты хулиганства. Кроме этого, в конце сентября в подъезде произошел неприятный эпизод.

- В 3 часа ночи в дверь к соседке стали ломиться. Она открыла и какой-то молодой человек, явно в неадекватном состоянии, отдал ей ключи от ее же квартиры, сказав, что нашел. Ключи, скорее всего, случайно оставили в замочной скважине. Есть подозрения, что если бы дверь не открыли, квартиру бы эти молодые люди ограбили. Про этот факт мы тоже рассказали участковому, - говорит одна из жительниц многострадального дома.

Проверка по обращению началась.

ИСТОЧНИК KP.RU