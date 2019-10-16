2019-10-16T09:39:13+03:00
Общество

По Ярославлю будут ходить новые автобусы

Они адаптированы для инвалидов и пассажиров с детскими колясками
Полина Вачнадзе
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Рассчитаны новые ЛиАЗы на 75 мест. ФОТО: мэрия ЯрославляРассчитаны новые ЛиАЗы на 75 мест. ФОТО: мэрия Ярославля
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14 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ повышенной комфортности теперь будут ездить по улицам Ярославля. По каким именно – пока не ясно. По словам специалистов, благодаря низкому уровню пола посадка и высадка пассажиров будет проходить быстрее, а значит и время в пути сократится. Кроме того, легче будет проходить сложные участки дороги: с помощью функции электронного управления подвеской автобус может приподниматься и опускаться. Вот такие чудеса техники.

Транспорт адаптирован для маломобильных групп населения и пассажиров с колясками. Рассчитаны новые ЛиАЗы на 75 мест. В салонах установлены видеокамеры, автоинформаторы, электронные маршрутные указатели. А еще там есть кондиционеры, поэтому войны между пассажирами, которым душно и которым дует из окна, закончатся. И начнутся «офисные» споры между теми, кому жарко и кому холодно по вине кондиционера.

Зато комфортно будет водителям: кабина спроектирована в соответствии с международными стандартами эргономики и комфорта. Там есть кондиционер, можно отрегулировать положение руля, как в легковом автомобиле.

Это уже вторая партия современных автобусов, которая будет работать в Ярославле. Сейчас автопарк насчитывает 180 единиц техники, около 40 из них – новые современные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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