2019-10-16T09:19:44+03:00
Общество

В Ярославской области женщина залезла к соседу через балкон и стащила пылесос

Преступница продала технику и купила алкогольные напитки
Полина ЗАЙЦЕВА
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Подозреваемая проникла на балкон, вошла в чужую квартиру, похитила пылесос и вернулась к себе домой тем же путем.Подозреваемая проникла на балкон, вошла в чужую квартиру, похитила пылесос и вернулась к себе домой тем же путем.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Даниловского района обратился 63-лентний местный житель, из квартиры которого неизвестные украли пылесос. Полицейские быстро установили 38-летнюю подозреваемую, которая является соседкой потерпевшего.

- Ранее, мужчина воспользовался балконом подозреваемой для того, чтобы попасть на свой балкон и войти к себе в квартиру, так как забыл ключ дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Позже убедившись, что хозяина нет дома и зная, что балконная дверь у соседа не закрывается на замок, подозреваемая проникла на балкон, вошла в чужую квартиру, похитила пылесос и вернулась к себе домой тем же путем.

Женщина продала пылесос, а на вырученные деньги купила себе алкоголь. По факту случившегося заведено уголовное дело, ведутся следственные действия. Похищенный пылесос изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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