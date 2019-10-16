«Буря» разметала армейский резерв

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-16T09:07:43+03:00

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В отличие от недавнего матча с ижевским «Куполом-Родники», где команда Михаила Терехова на последних секундах буквально отдала гостям фактически уже выигранный матч, игра с дублерами лидера российского баскетбола обошелся без инцидентов. Только первые минуты на табло вырисовывалось относительное равенство, которое разорвал дальний бросок Константина Помогалова – 20:11.

С этой «трёхи» «Буревестник» стал буквально улетать от москвичей. Конец 1-ой четверти высветил на табло «Вознесенского» двузначный отрыв в счете с двойным перевесом в очках – 27:14.

Только в перерыве молодые армейцы пришли в себя и стали оказывать сопротивление. Однако набравшая ход команда Михаила Терехова свое завоеванное преимущество терять не собиралась. Наконец ярославские болельщики смогли увидеть во всем блеске обновленную «Бурю». Разыгрался темнокожий новобранец Джастин Роберсон, часто шокировавший москвичей неожиданными ходами и перехватами.

При своем не самом высоком росте Джастин ухитрялся еще и данком отметиться. Не главное было в другом. Неожиданные для соперников ходы Джастина уже не становились неразрешимыми загадками для партнеров. Особо стоить отметить результативность Роберсона, который с 24 очками уступил по этому показателю только Артему Бутянковсу с его 29 очками.

То есть, на пару Артем с Джастинои набросали в московскую корзину более половины всех очков. Но если к таким результатам Артема ярославцы уже привыкли, то с таким напарником от «Бури» можно ожидать больших побед. До самой финальной сирены ярославцы держали соперников на двузначной от себя дистанции, хотя армейцы порой были очень хороши в атаках.

«Буревестник» - «ЦСКА-2» – 96 : 71(27:14, 19:17, 24:18, 26:22)

ИСТОЧНИК KP.RU