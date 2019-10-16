2019-10-16T08:06:45+03:00
Происшествия

Рыбинец арендовал квартиры на чужие имена и воровал оттуда вещи

По фактам совершенных хищений возбуждены уголовные дела
Полина ЗАЙЦЕВА
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На данный момент преступник находится под стражей.На данный момент преступник находится под стражей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Рыбинска поддержала обвинение по делу 45-летнего жителя Ярославля, который обвиняется в хищениях чужого имущества. По версии следствия, в сентябре 2019 года подсудимый арендовал в Рыбинске жильё на одни сутки, предъявляя при этом паспорт на другое имя.

- Когда хозяин квартиры уходил, выносил ценные вещи, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Похищенное мужчина реализовывал через скупщика, в результате чего потерпевшим причинен значительный материальный ущерб.

На данный момент преступник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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