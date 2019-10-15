2019-10-15T19:12:57+03:00
Происшествия

Ярославец зарубил топором онокбольную жену и сжег общий миллион рублей

После этого преступник сам сдался полиции
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Причиной своего поведения осужденный назвал частые конфликты с женой, которой требовался постоянный уход и медицинская помощь.Причиной своего поведения осужденный назвал частые конфликты с женой, которой требовался постоянный уход и медицинская помощь.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле состоялся суд над 65-летним жителем Заволжского района города, который обвинялся в убийстве своей 75-летней жены. Следствием было установлено, что в июле 2019 года между супругами произошла бытовая ссора, после чего преступник схватил топор и нанес женщине множественные удары, от которых она скончалась на месте.

- После этого мужчина поджог семейные деньги в сумме более одного миллиона рублей, а позже вышел на улицу, ожидая сотрудников полиции, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Причиной своего поведения осужденный назвал частые конфликты с женой, которой требовался постоянный уход и медицинская помощь в связи с онкологическим заболеванием.

Мужчина признал вину в полном объеме и всячески содействовал расследованию. Фемида приговорила преступника к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад в поселке Михайловском должны достроить к ноябрю 2019 года
Ярославец под видом девушки предлагал жертвам интим, а потом шантажировал
В магазине Мышкина нашли мясную просрочку
Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»
В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году
С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень
Красота по-ярославски: местный житель вынес из магазина и аптеки косметику почти на 20 тысяч рублей
Ярославцев из-за просрочки по кредиту потерял квартиру
Одобрено минкультом: Под площадью Волкова в Ярославле может появиться огромный торговый центр
Кто из ярославцев станет Лидером России?
В центре Ярославля «Крузак» смял корейскую легковушку
Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю
Под Ярославлем на трассе М8 появился наземный пешеходный переход
Я паркуюсь как…
Ярославль занял 174 место из 200 в рейтинге качества дорог и парковок
Ярославская усадьба Коковцевых в топе-10 самых интересных «заброшек»
На трассе М8 под Ярославлем продавалась опасная стеклоомывайка
В 1 миллиард рублей обошелся ремонт ярославских дорог
Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей
Ярославские полицейские отняли у закладчика героин
К чему может привести резина с разным протектором на ведущей оси
Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима
В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*
По пути в Ярославль пропал мужчина с татуировкой «Коля» на руке
Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой
Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет