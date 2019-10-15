Ярославец зарубил топором онокбольную жену и сжег общий миллион рублей

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-15T19:12:57+03:00

Причиной своего поведения осужденный назвал частые конфликты с женой, которой требовался постоянный уход и медицинская помощь. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле состоялся суд над 65-летним жителем Заволжского района города, который обвинялся в убийстве своей 75-летней жены. Следствием было установлено, что в июле 2019 года между супругами произошла бытовая ссора, после чего преступник схватил топор и нанес женщине множественные удары, от которых она скончалась на месте.

- После этого мужчина поджог семейные деньги в сумме более одного миллиона рублей, а позже вышел на улицу, ожидая сотрудников полиции, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Причиной своего поведения осужденный назвал частые конфликты с женой, которой требовался постоянный уход и медицинская помощь в связи с онкологическим заболеванием.

Мужчина признал вину в полном объеме и всячески содействовал расследованию. Фемида приговорила преступника к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU