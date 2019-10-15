Ярославец под видом девушки предлагал жертвам интим, а потом шантажировал

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-15T17:56:08+03:00

В настоящее время четверо подозреваемых объявлены в розыск, остальные находятся под подпиской о невыезде. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле осудят организатора преступной группы и четырех его сообщников. По версии следствия, 25-летний ярославец зарегистрировал в социальных сетях аккаунт несовершеннолетней девушки и активно вел пересписку с мужчинами.

- Во время общения «девушка» приглашала мужчину на встречу к себе домой с целью более близкого общения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Когда мужчина приезжал, злоумышленники встречали его в квартире и предлагали заплатить денежные средства за нераспространение о нем порочащих сведений.

Сумма могла варьироваться от пяти до 60 тысяч рублей. Всего от рук преступной группировки пострадали пять человек. Некоторых из них для большего давления избивали. В настоящее время четверо подозреваемых объявлены в розыск, остальные находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU