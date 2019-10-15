В магазине Мышкина нашли мясную просрочку
Прокуратура Мышкинского района проверила магазины города, в которых продавалась мясная продукция. И что же выяснилось? В магазине ООО «АЛЗО», учебно-производственном павильоне ГПОУ «Мышкинский политехнический колледж» товары были без маркировки, нарушались условия их хранения и, что хуже всего, продавались мясные изделия с истекшим сроком годности. В магазине ООО «Позитив» ситуация оказалась тоже не слишком радостной: там на витринах лежали продукты, у которых не было ветеринарно-сопроводительных документов.
В итоге продавцы торговых точек были оштрафованы. Виновные выплатили штраф 46 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU