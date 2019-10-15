Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Последний раз его видели 12 октября
ФОТО: ДПСО «ЗОВ»
Изменить размер текста:
В Угличском районе из Шишкинского дома-интерната пропал 50-летний мужчина. Он ушел в субботу, 12 октября.
Сергей Николаевич Соколов невысокого роста – 160-170 сантиметров, немного полный, имеет смуглое лицо, прямые волосы с лобными залысинами. Есть усы. При разговоре картавит. У мужчины отсутствуют пальцы ног.
Был одет в черную болоневую куртку, черную шапку, темные спортивные штаны и черные ортопедические ботинки.
Если вы видели Сергея Николаевича после 18 часов 12 октября, позвоните по телефону горячей линии ДПСО «ЗОВ» 89807426333 или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU