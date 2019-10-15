2019-10-15T15:41:23+03:00
Общество

Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног

Последний раз его видели 12 октября
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: ДПСО «ЗОВ»ФОТО: ДПСО «ЗОВ»
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В Угличском районе из Шишкинского дома-интерната пропал 50-летний мужчина. Он ушел в субботу, 12 октября.

Сергей Николаевич Соколов невысокого роста – 160-170 сантиметров, немного полный, имеет смуглое лицо, прямые волосы с лобными залысинами. Есть усы. При разговоре картавит. У мужчины отсутствуют пальцы ног.

Был одет в черную болоневую куртку, черную шапку, темные спортивные штаны и черные ортопедические ботинки.

Если вы видели Сергея Николаевича после 18 часов 12 октября, позвоните по телефону горячей линии ДПСО «ЗОВ» 89807426333 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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