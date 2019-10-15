В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-15T15:06:10+03:00

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При выборе учитывалось много факторов, прежде всего, социальная и эксплуатационная значимость объектов. Поэтому в список попали те трассы, где наибольшая интенсивность движения, где ходят автобусы, в том числе школьные. Приняли во внимание и мнение жителей области, которое они высказали во время голосования на сайте «Решаем вместе!». Те дороги, за которые ратовало большинство, будут отремонтированы в первую очередь.

Примерная стоимость работ – 2,3 миллиарда рублей, но ожидается, что общее финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит 3,3 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU