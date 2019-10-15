Красота по-ярославски: местный житель вынес из магазина и аптеки косметику почти на 20 тысяч рублей
В январе 2019 года 36-летний ярославец пришел в аптеку на улице Носкова и увидел, что на открытых стеллажах стоит косметика. Недолго думая, ранее судимый мужчина взял средства для кожи на сумму 2,5 тысячи рублей, спрятал их под одежду и ушел.
Через месяц, в феврале, он оказался в магазине на Свободе, где украл помаду, пудру, тональник, румяна, тушь и другую косметику. Сотрудники магазина не заметили, как ярославец вынес в рюкзаке и под одеждой более 50 видов товара более чем на 16 тысяч рублей.
Мужчину все-таки нашли и задержали. Было возбуждено уголовное дело. Свою вину похититель полностью признал.
– С учетом сведений о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, частичного возмещения ущерба, причиненного преступлениями, по совокупности преступлений судом ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей на период испытательного срока, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU