2019-10-15T14:14:07+03:00
Происшествия

Красота по-ярославски: местный житель вынес из магазина и аптеки косметику почти на 20 тысяч рублей

Охранники не заметили вора, но позже его задержали правоохранители
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
По факту кражи полиция возбудила уголовное делоПо факту кражи полиция возбудила уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В январе 2019 года 36-летний ярославец пришел в аптеку на улице Носкова и увидел, что на открытых стеллажах стоит косметика. Недолго думая, ранее судимый мужчина взял средства для кожи на сумму 2,5 тысячи рублей, спрятал их под одежду и ушел.

Через месяц, в феврале, он оказался в магазине на Свободе, где украл помаду, пудру, тональник, румяна, тушь и другую косметику. Сотрудники магазина не заметили, как ярославец вынес в рюкзаке и под одеждой более 50 видов товара более чем на 16 тысяч рублей.

Мужчину все-таки нашли и задержали. Было возбуждено уголовное дело. Свою вину похититель полностью признал.

– С учетом сведений о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, частичного возмещения ущерба, причиненного преступлениями, по совокупности преступлений судом ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей на период испытательного срока, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»
В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году
С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень
Ярославцев из-за просрочки по кредиту потерял квартиру
Одобрено минкультом: Под площадью Волкова в Ярославле может появиться огромный торговый центр
Кто из ярославцев станет Лидером России?
В центре Ярославля «Крузак» смял корейскую легковушку
Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю
Под Ярославлем на трассе М8 появился наземный пешеходный переход
Я паркуюсь как…
Ярославль занял 174 место из 200 в рейтинге качества дорог и парковок
Ярославская усадьба Коковцевых в топе-10 самых интересных «заброшек»
На трассе М8 под Ярославлем продавалась опасная стеклоомывайка
В 1 миллиард рублей обошелся ремонт ярославских дорог
Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей
Ярославские полицейские отняли у закладчика героин
К чему может привести резина с разным протектором на ведущей оси
Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима
В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*
По пути в Ярославль пропал мужчина с татуировкой «Коля» на руке
Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой
Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет