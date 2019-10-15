2019-10-15T13:42:06+03:00
Общество

Ярославцев из-за просрочки по кредиту потерял квартиру

Жилье ушло с торгов
Полина Вачнадзе
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Судебные приставы предупредили неплательщика, что у него есть 10 дней на погашение долга. Фото: УФССП по Ярославской областиСудебные приставы предупредили неплательщика, что у него есть 10 дней на погашение долга. Фото: УФССП по Ярославской области
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Чтобы приобрести квартиру во Фрунзенском районе, ярославец взял кредит в банке. Какое-то время, крайне непродолжительное, он честно выплачивал долг, а потом прекратил это делать. Банк обратился в суд, который, в свою очередь, принял решение о взыскании задолженности.

Судебные приставы предупредили неплательщика, что если в 10-дневный срок он не расплатится по счетам, то квартиру арестуют, а после продадут. Но предупреждения не подействовали – деньги мужчина так и не нашел и был вынужден расстаться с недвижимостью. Квартира в 90,8 кв.метров была продана на повторных торгах почти за 2,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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