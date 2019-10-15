Одобрено минкультом: Под площадью Волкова в Ярославле может появиться огромный торговый центр

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-15T15:52:45+03:00

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Невероятный по своим масштабам проект мог изменить центр Ярославля до неузнаваемости. Только представьте: пешеходная площадь Волкова, под которой находится огромный торгово-развлекательный центра из стекла и железа! Амбициозную разработку одобрили в Министерстве культуры и ЮНЕСКО. Жаль только, «Сердце города» так и не стало биться…

Фото: ООО «Концептор»

На сайте проекта указанны даты: 2006-2009 год. Но об обновлении площади снова заговорили только сейчас, предлагая убрать бесполезное кольцо на площади и разгрузить центр города. Это перекликается с задумкой сделать здесь пешеходную зону, восстановить гостиницу Кокуева и вдохнуть в площадь новую жизнь.

Фото: ООО «Концептор»

- Мы прошли все необходимые экспертизы и получили одобрение в Министерстве культуры и в ЮНЕСКО, - рассказал архитектор Илья Клягин. - Но инвестор, видимо, побоялся тогда не успеть к тысячелетию города, а потом случился кризис.

ИСТОЧНИК KP.RU