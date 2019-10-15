2019-10-15T13:16:53+03:00
Общество

Кто из ярославцев станет Лидером России?

Началась регистрация на конкурс управленцев
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Фото: правительство Ярославской областиФото: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Все жители Ярославской области, имеющие опыт руководящей работы, могут попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России»-2020.

К участию приглашаются специалисты в возрасте до 55 лет. Обязательное условие – опыт работы на руководящих должностях от 5 лет. Для молодых и амбициозных – тех, кто младше 35 лет – сделано исключение. Им достаточно двух лет управленческого опыта.

Что дает участие? Первое: возможность получить образовательный грант 1 миллион рублей на выбранную программу в любом российском вузе. Второе: опытного наставника из сферы бизнеса либо госструктур. Третье: шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны. За два года назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России, среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

В этом году модернизирован формат теста общих знаний. Теперь он будет носить обучающий характер и на его прохождение дается три попытки, засчитывается лучший результат. Кроме того, в этом сезоне появились профессиональные специализации: наука, здравоохранение, финансы, технологии. Но, как и в прошлые годы, участники будут реализовывать свой социальный проект, созданы для развития региона.

Регистрация продлится до 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»
В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году
С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень
Красота по-ярославски: местный житель вынес из магазина и аптеки косметику почти на 20 тысяч рублей
Ярославцев из-за просрочки по кредиту потерял квартиру
Одобрено минкультом: Под площадью Волкова в Ярославле может появиться огромный торговый центр
В центре Ярославля «Крузак» смял корейскую легковушку
Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю
Под Ярославлем на трассе М8 появился наземный пешеходный переход
Я паркуюсь как…
Ярославль занял 174 место из 200 в рейтинге качества дорог и парковок
Ярославская усадьба Коковцевых в топе-10 самых интересных «заброшек»
На трассе М8 под Ярославлем продавалась опасная стеклоомывайка
В 1 миллиард рублей обошелся ремонт ярославских дорог
Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей
Ярославские полицейские отняли у закладчика героин
К чему может привести резина с разным протектором на ведущей оси
Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима
В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*
По пути в Ярославль пропал мужчина с татуировкой «Коля» на руке
Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой
Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет