Кто из ярославцев станет Лидером России?

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-15T13:16:53+03:00

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Все жители Ярославской области, имеющие опыт руководящей работы, могут попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России»-2020.

К участию приглашаются специалисты в возрасте до 55 лет. Обязательное условие – опыт работы на руководящих должностях от 5 лет. Для молодых и амбициозных – тех, кто младше 35 лет – сделано исключение. Им достаточно двух лет управленческого опыта.

Что дает участие? Первое: возможность получить образовательный грант 1 миллион рублей на выбранную программу в любом российском вузе. Второе: опытного наставника из сферы бизнеса либо госструктур. Третье: шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны. За два года назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России, среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

В этом году модернизирован формат теста общих знаний. Теперь он будет носить обучающий характер и на его прохождение дается три попытки, засчитывается лучший результат. Кроме того, в этом сезоне появились профессиональные специализации: наука, здравоохранение, финансы, технологии. Но, как и в прошлые годы, участники будут реализовывать свой социальный проект, созданы для развития региона.

Регистрация продлится до 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU