Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-15T12:33:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока власти радостно рапортуют, что в очередной раз что то «решили вместе», Ярославль гневно гудит. Кажется, такого напряжения в обществе не было давно: люди устали смотреть, как асфальт укладывают в лужи, свежеотремонтированные улицы уходят под воду, а дворы превращаются в грязевое месиво.

Но пока под землю, словно от стыда, проваливается только спецтехника. Так, на улице Панина в грязи утонул целый экскаватор. Огромная машина свалилась на бок и чуть не задела припаркованные машины. Очевидцы сообщают, что вытащить махину не удавалось очень долго.

Впрочем, никто не ждет, что под землю провалится какой-нибудь чиновник. Мы все еще надеемся на лучшее.

Экскаватор провалился в яму.

ИСТОЧНИК KP.RU