2019-10-15T12:33:34+03:00
Общество

Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю

На улице Панина спецтехника по уши увязла в грязи [видео]
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Говорит Ярославль"/vk.comФото: "Говорит Ярославль"/vk.com
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Пока власти радостно рапортуют, что в очередной раз что то «решили вместе», Ярославль гневно гудит. Кажется, такого напряжения в обществе не было давно: люди устали смотреть, как асфальт укладывают в лужи, свежеотремонтированные улицы уходят под воду, а дворы превращаются в грязевое месиво.

Но пока под землю, словно от стыда, проваливается только спецтехника. Так, на улице Панина в грязи утонул целый экскаватор. Огромная машина свалилась на бок и чуть не задела припаркованные машины. Очевидцы сообщают, что вытащить махину не удавалось очень долго.

Впрочем, никто не ждет, что под землю провалится какой-нибудь чиновник. Мы все еще надеемся на лучшее.

Экскаватор провалился в яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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