Я паркуюсь как…
Что делать, когда твой большой черный внедорожник, некогда считавшийся престижным, перестал удивлять? Правильно – удивить всех парковкой. Если клиренс и наглость позволяют, конечно.
На Большой Октябрьской в Ярославле владелец припарковал свой «БМВ» так, что ни в сказке сказать, ни пиром описать. Половина машины на высоком бордюре, вторая – внизу, на парковке. Сложно представить, как водитель исполнил такой маневр, и не повредил ли он свой автомобиль, но похоже, что он просто свалился с высокого бордюра и повис на брюхе.
Уважаемые водители! Будьте аккуратны на дорогах (и на тротуарах, раз уж на то пошло).
Фото: читатель КП-Ярославль
ИСТОЧНИК KP.RU