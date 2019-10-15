Я паркуюсь как…

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-15T11:55:54+03:00

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Что делать, когда твой большой черный внедорожник, некогда считавшийся престижным, перестал удивлять? Правильно – удивить всех парковкой. Если клиренс и наглость позволяют, конечно.

На Большой Октябрьской в Ярославле владелец припарковал свой «БМВ» так, что ни в сказке сказать, ни пиром описать. Половина машины на высоком бордюре, вторая – внизу, на парковке. Сложно представить, как водитель исполнил такой маневр, и не повредил ли он свой автомобиль, но похоже, что он просто свалился с высокого бордюра и повис на брюхе.

Уважаемые водители! Будьте аккуратны на дорогах (и на тротуарах, раз уж на то пошло).

Фото: читатель КП-Ярославль

ИСТОЧНИК KP.RU