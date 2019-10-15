Ярославская усадьба Коковцевых в топе-10 самых интересных «заброшек»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-15T11:07:55+03:00

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Топ самых интересных заброшенных усадеб составил сервис Tvil.ru, опросив пользователей социальных сетей.

Тройку лидеров возглавила усадьба Демидова в Санкт-Петербурге, на втором месте – Максимова дача в Севастополе, третье место поделили усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова в Тульской. Усадьба Коковцевых, которая находится в Ярославле, замкнула топ-10.

У усадьбы, как и у многих подобных ей зданий, довольно незавидная судьба. Строение медленно, но верно разрушается. А когда-то она знавала лучшие времена. В конце 18 века здесь жила семья предводителя ярославского дворянства Николая Коковцева. Во время революции усадьбу отдали под полк. После Великой Отечественной войны помещения переоборудовали для детского сада, потом – под коммуналку. Потом, на довольно длительное время, усадьба стала местным клубом, но после пожара в «Хромой лошади» его закрыли и дом снова заселили. Несколько лет назад все жильцы уехали.

Серьезной реставрации в усадьбе не было десятилетия, крыша прогнила, стены треснули. Только энтузиасты как могут пытаются поддержать внутренний интерьер и внешний вид здания.

ИСТОЧНИК KP.RU