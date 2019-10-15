2019-10-15T11:07:55+03:00
Общество

Ярославская усадьба Коковцевых в топе-10 самых интересных «заброшек»

На первом месте – усадьба Демидова в Санкт-Петербурге
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Серьезной реставрации в усадьбе не было десятилетия/ФОТО: архив "КП"Серьезной реставрации в усадьбе не было десятилетия/ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

Топ самых интересных заброшенных усадеб составил сервис Tvil.ru, опросив пользователей социальных сетей.

Тройку лидеров возглавила усадьба Демидова в Санкт-Петербурге, на втором месте – Максимова дача в Севастополе, третье место поделили усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова в Тульской. Усадьба Коковцевых, которая находится в Ярославле, замкнула топ-10.

У усадьбы, как и у многих подобных ей зданий, довольно незавидная судьба. Строение медленно, но верно разрушается. А когда-то она знавала лучшие времена. В конце 18 века здесь жила семья предводителя ярославского дворянства Николая Коковцева. Во время революции усадьбу отдали под полк. После Великой Отечественной войны помещения переоборудовали для детского сада, потом – под коммуналку. Потом, на довольно длительное время, усадьба стала местным клубом, но после пожара в «Хромой лошади» его закрыли и дом снова заселили. Несколько лет назад все жильцы уехали.

Серьезной реставрации в усадьбе не было десятилетия, крыша прогнила, стены треснули. Только энтузиасты как могут пытаются поддержать внутренний интерьер и внешний вид здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В магазине Мышкина нашли мясную просрочку
Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»
В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году
С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень
Красота по-ярославски: местный житель вынес из магазина и аптеки косметику почти на 20 тысяч рублей
Ярославцев из-за просрочки по кредиту потерял квартиру
Одобрено минкультом: Под площадью Волкова в Ярославле может появиться огромный торговый центр
Кто из ярославцев станет Лидером России?
В центре Ярославля «Крузак» смял корейскую легковушку
Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю
Под Ярославлем на трассе М8 появился наземный пешеходный переход
Я паркуюсь как…
Ярославль занял 174 место из 200 в рейтинге качества дорог и парковок
На трассе М8 под Ярославлем продавалась опасная стеклоомывайка
В 1 миллиард рублей обошелся ремонт ярославских дорог
Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей
Ярославские полицейские отняли у закладчика героин
К чему может привести резина с разным протектором на ведущей оси
Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима
В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*
По пути в Ярославль пропал мужчина с татуировкой «Коля» на руке
Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой
Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет