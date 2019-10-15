На трассе М8 под Ярославлем продавалась опасная стеклоомывайка
Полицейские заметили, что на обочине трассы Москва-Холмогоры продается стеклоомывающая жидкость. Ее цена значительно отличалась от стоимости в магазине. Это привлекало автомобилистов, а составом особо никто не интересовался. В составе жидкости был метиловый спирт, парами которого можно тяжело отправиться.
– Сотрудники правоохранительных органов выявили правонарушение и направили материалы в суд, который признал продавца товара виновным в совершении административного правонарушения и постановил конфисковать 480 литров стеклоомывающей жидкости, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Приставы приехали на точку, конфисковали опасный товар и отправили его на уничтожение в Росимущество. Продавцу нужно будет оплатить административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU