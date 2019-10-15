Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей
В Первомайском районе 55-летняя жительница Ярославля украла из квартиры пенсионерки 55 тысяч рублей.
Она пришла к 89-летней женщине домой, представилась сотрудницей пенсионного фонда и стала рассказывать, что сейчас идет обмен денежных средств. Мошенница убедила хозяйку квартиры поменять все имеющиеся наличные деньги на новые. Бабушка отдала свои сбережения, а потом поняла, что ее обманули.
Тогда она написала заявление в полицию.
Подозреваемую задержали. Она рассказала, что сначала хотела предложить пенсионерке купить платки и пледы, но потом разыграла другую ситуацию.
Женщина уже была судима.
Ей пришлось вернуть деньги хозяйке, однако уйти от ответственности не получилось.
– Следственным подразделением отделения полиции МВД России по Первомайскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU