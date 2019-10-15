Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-15T10:17:08+03:00

Наивная бабушка отдала все свои сбережения Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Первомайском районе 55-летняя жительница Ярославля украла из квартиры пенсионерки 55 тысяч рублей.

Она пришла к 89-летней женщине домой, представилась сотрудницей пенсионного фонда и стала рассказывать, что сейчас идет обмен денежных средств. Мошенница убедила хозяйку квартиры поменять все имеющиеся наличные деньги на новые. Бабушка отдала свои сбережения, а потом поняла, что ее обманули.

Тогда она написала заявление в полицию.

Подозреваемую задержали. Она рассказала, что сначала хотела предложить пенсионерке купить платки и пледы, но потом разыграла другую ситуацию.

Женщина уже была судима.

Ей пришлось вернуть деньги хозяйке, однако уйти от ответственности не получилось.

– Следственным подразделением отделения полиции МВД России по Первомайскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU