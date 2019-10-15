2019-10-15T10:17:08+03:00
Происшествия

Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Наивная бабушка отдала все свои сбереженияНаивная бабушка отдала все свои сбереженияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В Первомайском районе 55-летняя жительница Ярославля украла из квартиры пенсионерки 55 тысяч рублей.

Она пришла к 89-летней женщине домой, представилась сотрудницей пенсионного фонда и стала рассказывать, что сейчас идет обмен денежных средств. Мошенница убедила хозяйку квартиры поменять все имеющиеся наличные деньги на новые. Бабушка отдала свои сбережения, а потом поняла, что ее обманули.

Тогда она написала заявление в полицию.

Подозреваемую задержали. Она рассказала, что сначала хотела предложить пенсионерке купить платки и пледы, но потом разыграла другую ситуацию.

Женщина уже была судима.

Ей пришлось вернуть деньги хозяйке, однако уйти от ответственности не получилось.

– Следственным подразделением отделения полиции МВД России по Первомайскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24