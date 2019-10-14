2019-10-14T20:37:58+03:00
Происшествия

По пути в Ярославль пропал мужчина с татуировкой «Коля» на руке

Николай Рябков вышел из Борисоглеба в сторону областного центра и исчез
Роман РЫЖИКОВ
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Ориентировка ЯрСпасОриентировка ЯрСпас
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В Ярославской области уже четыре дня продолжаются поиски 63-летнего Николая Рябкова. Мужчина ушел из дома в селе Борисоглеб Тутаевского района 10 октября и исчез. Мужчина направлялся в сторону Ярославля. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Пропавший невысокого роста, около 165 см, среднего телосложения. Цвет глаз – зеленый. Волосы русые, подстрижены коротко. На руке татуировка – надпись «Коля». Был одет в черный пуховки, синие джинсы и белые кроссовки. На голове – черная шапка.

Если вы знаете, где может быть Николай Рябков, или видели его после 10 октября, пожалуйста, сообщите по телефону: 89109640838 – в горячую линию ЯрСпас, или по номерам: 02, 102, 112 – в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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