Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-14T18:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Удивительную смекалку проявила 24-летняя жительница Заволжского района Ярославля, чтобы погасить свои займы. Правда, для этого ей пришлось пожертвовать дружбой, ведь после того, как плутовка поступила с подругой, едва ли они останутся в хороших отношениях…

Сперва девушка украла у подругу сим-карту из мобильника. Затем, через несколько дней она сфотографировала банковскую карту девушки. Так, у нее появились все нужные данные и доступ к номеру телефона, к которому карты была привязана. Ну а дальше - дело техники. Девушка закрыла свои займы, причинив тем самым ущерб подруге в 35 тысяч рублей. Но что там деньги... Получить такой подарок от близкого человека и врагу не пожелаешь.

К тому времени, когда уголовное дело было направлено в суд, ярославна вернула все деньги потерпевшей. Однако преступление, которое она совершила, относится к категории тяжких. Девушке грозит до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU