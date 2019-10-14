2019-10-14T18:59:05+03:00
Происшествия

Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой

Пять баллов за находчивость и уголовное дело получает жительница Заволжья
Роман РЫЖИКОВ
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Хоть она и вернула деньги, ей грозит очень серьезный срокХоть она и вернула деньги, ей грозит очень серьезный срокФото: Иван МАКЕЕВ
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Удивительную смекалку проявила 24-летняя жительница Заволжского района Ярославля, чтобы погасить свои займы. Правда, для этого ей пришлось пожертвовать дружбой, ведь после того, как плутовка поступила с подругой, едва ли они останутся в хороших отношениях…

Сперва девушка украла у подругу сим-карту из мобильника. Затем, через несколько дней она сфотографировала банковскую карту девушки. Так, у нее появились все нужные данные и доступ к номеру телефона, к которому карты была привязана. Ну а дальше - дело техники. Девушка закрыла свои займы, причинив тем самым ущерб подруге в 35 тысяч рублей. Но что там деньги... Получить такой подарок от близкого человека и врагу не пожелаешь.

К тому времени, когда уголовное дело было направлено в суд, ярославна вернула все деньги потерпевшей. Однако преступление, которое она совершила, относится к категории тяжких. Девушке грозит до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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