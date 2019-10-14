Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-14T17:11:13+03:00

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Не так давно депутата муниципалитета Ярославля Наталью Бобрякову возмутила информация о том, что на реставрацию Толгского монастыря федеральный бюджет выделил 55 миллионов рублей. Депутат от КПРФ считает, что направлять деньги на реставрацию храмов, при том, что не хватает средств на образование, здравоохранение, расселение ветхого и аварийного жилья, как минимум неправильно. Тем более, что налоги платят не только православные, но и мусульмане, буддисты, атеисты.

- На мой взгляд, церковь отделена от государства. И ремонтные работы объектов, принадлежащих церкви, должны проводиться за счет средств собственника, то есть РПЦ, - отметила депутат.

Ответ от представителя духовенства не заставил себя долго ждать. На своей странице в социальной сети высказалась редактор сайта Ярославской митрополии, ответственный секретарь «Ярославских епархиальных ведомостей» монахиня Екатерина (Парунян). Она отметила, что все граждане нашего государства – налогоплательщики, и православные точно так же платят налоги.

- Почему тогда не порассуждать о том, что деньги православных налогоплательщиков идут на аборты? А православные налогоплательщики категорически против, - пишет монахиня.

Кроме того, она обратила внимание, что выделенные средства идут на реставрацию объектов культурного наследия, которые не всегда являются храмами.

- Если в реставрационных процессах участвуют бюджетные средства, то это касается только архитектурных памятников. Общины живут только за счет своей социальной активности. Верующие люди являются прихожанами храмов и фактически содержат храмы. За счет пожертвований прихожан и меценатов каждый храм оплачивает коммуналку и текущие ремонтные и реставрационные работы. Очень часто приход вынужден несколько лет собирать средства на реставрацию крыши или куполов. Для храма-памятника это огромные деньги. А в программы по реставрации могут попасть один или два памятника и то не каждый год и не в каждом регионе, - пишет монахиня Екатерина.

Вспомнила и советские времена, когда у верующих отбирались монастыри, которые потом разрушались.

У оппонентов, монахини и депутата, как и следовало ожидать, нашлись и сторонники, и противники. В частности, церкви поставили в укор, что она налогов не платит, в то время, как бабушка с шести сотками земли не освобождена от этого бремени.

«В той же Толге массовые ремонтные работы, толпы паломников, огромная территория и нехилые такие цены в лавках, гостинице, архондарикею. И бесплатные рабочие: сестры и трудницы. Не жирновато еще и из тощего бюджета доплачивать, которого не хватает на пособие детям?», пишут в комментариях ярославцы. «После того, что сделало государство с церковью в годы сатанинской войны с православием, оно обязано восстановить все храмы!», - высказывают свою точку зрения сторонники реставрации за счет бюджета.

Как заметил один из комментаторов, «главный вопрос в том, какие памятники более нуждаются в ремонте на госсредства. В Толге ведь только золотых дорожек не хватает. А в Курбе церковь рухнет того и гляди».

ИСТОЧНИК KP.RU