2019-10-14T13:02:04+03:00
Общество

Для почтового отделения в Красном бору нашли работников

Почту обещают открыть уже завтра
Полина Вачнадзе
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По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 8(4852)30-86-03.По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 8(4852)30-86-03.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шокирующее для всех местных жителей объявление появилось на дверях почтового отделения в поселке Красный бор. «Почта закрыта до конца октября. Работников нет» - читали люди.

Претензий к работе почты у ярославцев накопилось немало: само здание напоминает избушку-развалюшку, трудится там один человек, он и начальник, он и оператор. Неудивительно, что в конце-концов здоровье не выдержало и сотрудник ушел на больничный. Довольно-таки густонаселенный поселок, практически в черте Ярославля, остался без почтового отделения. Как гласило объявление – на месяц.

Но, видимо, после многочисленных жалоб, решение проблемы было найдено.

- В настоящее время работа почтового отделения Красный Бор обеспечивается силами мобильной группы сотрудников Ярославского межрайонного почтамта, - сообщает пресс-служба УФПС Ярославской области. – С 15 октября отделение будет работать в прежнем режиме.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием клиентов, можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-200-58-88 или 8(4852)30-86-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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