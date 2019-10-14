К 2020 году на все дома Ярославля повесят таблички с номерами

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-14T12:02:09+03:00

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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 году, но готовиться к ней уже начали. Как именно, рассказали на заседании муниципалитета Ярославля.

- Завершается актуализация адресов. Нам необходимо обеспечить все улицы и дома реквизитами до июля следующего года, - сказала первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибиц. - Акцент в этой переписи сделан на новые технологии: переписчикам выдадут специальные планшеты и все данные будут вноситься в единую электронную систему.

Кроме того, ярославцы, имеющие учетную запись на портале госуслуг, смогут переписаться самостоятельно, не общаясь с представителем комиссии. Сделать это можно с 1 по 25 октября следующего года.

Кроме того, для осторожных людей, не желающих пускать себе в дом незнакомцев, организуют стационарные переписные участки.

- Для проведения переписи Ярославльстатом будет принято на работу 2289 сотрудников, каждому из них предстоит переписать по 500 человек. 382 контролера будут работать на стационарных участках, - рассказал руководитель Ярославльстата Владимир Ваганов.

Во время переписи планируется обойти 218 тысяч жилых домов. Первые результаты будут известны уже декабре 2020 года. Окончательные подведут лишь в 2021-2022 годах. Кроме России перепись населения примерно в то же время пройдет еще в 80 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU