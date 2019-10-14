СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-14T09:45:07+03:00

К счастью, серьезно никто не пострадал Фото: УМВД по Ярославской области

Две автоледи встретились лоб в лоб

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В минувшее воскресенье, 13 октября, в Рыбинском районе произошло женское ДТП. На дороге «С.Пасад-Калязин-Рыбинск-Углич-Череповец» лоб в лоб столкнулись две иномарки. К счастью, не сильно.

Возле деревни Воробьевка около 14:25 столкнулись «Рено Сандеро» и «Шевроле Лачетти». За рулем французской машины находилась 46-летняя женщина. «Лачетти» управляла 31-летняя автоледи. В итоге, оба водителя и 31-летняя пассажирка «Шевроле» нуждаются в амбулаторном лечении.

На месте работали сотрудники ДПС и медики. Как женщины не смогли разъехаться на дороге, выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU