В Рыбинском районе произошло женское ДТП
В минувшее воскресенье, 13 октября, в Рыбинском районе произошло женское ДТП. На дороге «С.Пасад-Калязин-Рыбинск-Углич-Череповец» лоб в лоб столкнулись две иномарки. К счастью, не сильно.
Возле деревни Воробьевка около 14:25 столкнулись «Рено Сандеро» и «Шевроле Лачетти». За рулем французской машины находилась 46-летняя женщина. «Лачетти» управляла 31-летняя автоледи. В итоге, оба водителя и 31-летняя пассажирка «Шевроле» нуждаются в амбулаторном лечении.
На месте работали сотрудники ДПС и медики. Как женщины не смогли разъехаться на дороге, выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU