В Рыбинске легковушка влетела в автобус. Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-13T15:11:13+03:00

Информация о пострадавших уточняется Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Ранним утром в Рыбинске произошло ДТП. Отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла в 6:25 на проспекте Ленина, у дома № 158.

Мощный удар пришелся на пассажирскую сторону. Морда и переднее правое крыло четырнадцатой модели «Лады» сильно пострадали.

В ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили о пострадавших. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU