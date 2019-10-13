В Рыбинске легковушка влетела в автобус. Есть пострадавшие
На проспекте Ленина ранним утром произошло серьезное ДТП
Информация о пострадавших уточняетсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ранним утром в Рыбинске произошло ДТП. Отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла в 6:25 на проспекте Ленина, у дома № 158.
Мощный удар пришелся на пассажирскую сторону. Морда и переднее правое крыло четырнадцатой модели «Лады» сильно пострадали.
В ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили о пострадавших. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU