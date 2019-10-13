2019-10-13T15:11:13+03:00
Происшествия

В Рыбинске легковушка влетела в автобус. Есть пострадавшие

На проспекте Ленина ранним утром произошло серьезное ДТП
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Информация о пострадавших уточняетсяИнформация о пострадавших уточняетсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ранним утром в Рыбинске произошло ДТП. Отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла в 6:25 на проспекте Ленина, у дома № 158.

Мощный удар пришелся на пассажирскую сторону. Морда и переднее правое крыло четырнадцатой модели «Лады» сильно пострадали.

В ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили о пострадавших. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле лужи закидали асфальтом. Оцените восхитительную работу мастеров своего дела
«Пекинский гамбит» ярославского «бронепоезда»
В Переславском детсаду детям давали «блокадные» бутерброды
«Я был в ярости!»: ярославский ресторатор рассказал об очень несвоевременном визите «Ревизорро»
«Буревестник» не смог вырваться от «Купола»
В Ярославле иномарка сбила 76-летнюю пенсионерку
Шокирующее поражение "Шинника"
На московской трассе отечественная машина врезалась в стоящий автомобиль и вылетела на встречку
Полыхало на всю деревню: в Ярославской области сгорела большая баня
Всю неделю в Ярославле будет нехолодно и сыро
Жительница Ярославской области перевела 50 тысяч рублей предоплаты за машину мошенникам
Ярославская прокуратура внесла представление начальнику регионального УМВД
В Ярославле любой мигрант мог купить через интернет паспорт гражданина РФ
В Ярославле безработный мужчина незаконно прописал у себя в квартире троих мигрантов
Прокуратура Мышкина выявила нарушения правил пожарной безопасности в лесах