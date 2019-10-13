«Я был в ярости!»: ярославский ресторатор рассказал об очень несвоевременном визите «Ревизорро»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-13T12:57:28+03:00

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Скандальная телепередача «Ревизорро» с телеканала «Пятница» в очередной раз побывала в Ярославле. Съемочная группа попыталась застать врасплох одни из главных ресторанов города. Но жареного сюжета не получилось.

- Я был в ярости! – рассказал Павел Кашников. – Я думал этой программы уже давно не существует. А мне позвонила коллега и сказала: « К нам только что ворвались на кухню «Ревизорро» и снимают! А у нас 320 гостей в зале, все сотрудники перегружены…

Однако, команда ресторана грузинской кухни справилась, заведение получило фирменную наклейку.

Кстати, прошлые визиты в Ярославль не всегда заканчивались благополучно. Так, в одном из заведений 16-летней ведущей угрожали огромным ножом, а фургон съемочной группы с личными вещами и аппаратурой обокрали

ИСТОЧНИК KP.RU