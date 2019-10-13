«Буревестник» не смог вырваться от «Купола»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-13T10:36:00+03:00

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Матч открытия сезона в «Вознесенском» команде Михаила Терехова не удался. Хоть и укрепился состав «Бури» в межсезонье, а предсезонные домашние турниры показали перспективы обновленной команды, однако с первых минут матча регулярного чемпионата все пошло не так, как ожидали многочисленные поклонники ярославского баскетбола.

«Купол» сходу задал отличный темп в игре, подкрепляя это безупречно разыгрываемыми комбинациями с выводом своих снайперов на «усы» для набора «трюльников». И к досаде всего «Вознесенского», госпожа Фортуна в этот вечер оказалась с ижевской пропиской. К концу матча бесстрастная статистика подтвердила ужасающую для «Бури» проблему, с которой ярославцам приходилось бороться до финальной сирены. У гостей из 34 бросков из-за дуги 12 оказались точными, тогда как ответ «Бури» в этом аспекте был просто ничтожен – из 23 бросков всего 5 точных. Убийственная разница набранных этим способом очков лежала непосильным грузом на ярославцах. Компенсировать ее приходилось предельным напряжением сил в защите, чтобы получать возможность для своих дополнительных атак.

Надо сказать, что даже при такой перегрузке для бойцов Михаила Терехова они постоянно шли, как говорится, ноздря в ноздрю с более удачливыми ижевцами. В ударе был главный забойщик «Бури» Артем Бутянковс, ставший в итоге лучшим игроком матча с 27 набранными очками. Особо отметим, что именно в активе Артема 3 из 5 командных точных броска из-за дуги. Но и в других номинациях Артем был неудержим. Причем, до с4-ой четверти у него не было ни одного фола. Но вот у других снайперов «Бури» дела просто не ладились. Особенно это удивительно у такого мастера, как американец Джастин Роберсон, блиставший в межсезонье. То же было и у Сергея Токарева, и у Александра Корчагина. Но, видимо, работа в защите так изматывала разыгрывающих «Бури», что на атаку не хватало сил. Отсюда и промахи.

Тем не менее, на последних минутах последней четверти ярославцы вели в счете 5 очков, но допустили несколько потерь, чем просто вызвали приступ ярости у своего тренера, который со злобы пнул ни в чем не повинный стул. «Купол» сумел сделать почти невозможное и сравнял счет – 81:81. Но право последней атаки осталось у ярославцев. И эту атаку сорвал неточный пас Токарева на Владимира Белова. Пришлось играть овертайм, в котором удачливые гости дожали расстроенных хозяев.

«Буревестник» - «Купол-Родники»(Ижевск)- 91 : 98(27:32, 18:15, 26:21, 10:13, 10:17)

ИСТОЧНИК KP.RU