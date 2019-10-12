В Ярославле иномарка сбила 76-летнюю пенсионерку
Женщину увезли в больницу
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В пятницу, 11 октября, около 19 часов на Городском Валу возле дома №14 «Шкода Октавия» сбила 76-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, а в зоне его видимости. За рулем иномарки находился 48-летний водитель.
Пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.
– По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU