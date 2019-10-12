В Ярославле иномарка сбила 76-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-12T18:16:53+03:00

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В пятницу, 11 октября, около 19 часов на Городском Валу возле дома №14 «Шкода Октавия» сбила 76-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, а в зоне его видимости. За рулем иномарки находился 48-летний водитель.

Пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.

– По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU