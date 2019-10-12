Шокирующее поражение "Шинника"

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-12T17:52:58+03:00

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Футбол тем и непредсказуем, что в любой момент ход матча может кардинально измениться. Вот и в домашней игре парней Александра Побегалова перевес ярославцев над дебютантами ФНЛ из Ростовской области был просто подавляющим. Гости, хоть и проникали порой в штрафную Дмитрия Яшина, но четкая защита "Шинника" нивелирована их старания. Совсем другая картина была у ворот "Чайки", где гостям с трудом удавалось отбиваться. Можно только удивляться, что этот перевес хозяев только раз реализовался, когда на 26-й минуте наш защитник Константин Щербаков от блока навесил к "точке", где Сергей Самодин в касание сделал гол. Но перерыв всё перевернул наоборот. На первых же секундах Никита Дроздов мог "похоронить" гостей, но жутко промазал. Наказание последовало тут же – гости сравняли счёт, воспользовавшись какой-то слабинкой наших. Дроздов, правда, через минуту реабилитировался и забил свой гол, но этим, похоже, только вселил в партнёров излишнюю уверенность, мол, всё равно победим. А победили то гости, которые мощным прессингом стали буквально давить ярославцев. Дважды им удалось поймать парней "Михалыча" на потере концентрации и... И счёт на табло стал не наш. Отчаянные усилия с навалом вместе оказались бессильны против габаритных, но цепких защитников гостей. Шокирующее поражение. Так оценил итог наставник "Шинника"

"Шинник"-"Чайка"-2:3 (1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU